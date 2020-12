Auch auf dem Eberner Kapellenberg ist dieses Jahr eine neue Weihnachtskrippe eingezogen - eine große Krippe.

"Der Albert (Kuhn) hatte ja schon immer eine kleine Krippe hier stehen", erzählt Klaus Bayersdorfer und deutet in den hinteren Bereich der Kapelle. Die war zwar schön, aber doch recht unscheinbar. Und gerade in diesem besonderen Jahr, in dem das Käppele für viele zu einem Anziehungspunkt geworden ist, wollten Klaus Bayersdorfer und seine Mitstreiter Matthias Weinfurtner und Robert Lurz den Menschen in der Weihnachtszeit eine Freude machen. So reifte die Idee für diese Krippe.

"Die Kellerhäuschen waren ursprünglich mal für die große Krippe in der Kirche gedacht, aber dafür sind sie zu groß", berichtet Robert Lurz. So kam ein Gedanke zum anderen, und pünktlich zum ersten Advent steht eine neue Krippe auf "Eberns heiligem Berg".

Aktuell zeigt die Darstellung die Verkündigung. "Wir wollen verschiedene Darstellungen aufbauen, damit hier immer wieder etwas zu sehen ist", ergänzt Matthias Weinfurtner.

Dass dieses Projekt dem Trio große Freude macht, merkt man im Gespräch schnell. Kaum stehen sie an der Krippe, geht es mit neuen Ideen los: "Da müssten wir" und "das könnten wir so oder so machen". Liebevoll dekorieren sie die Figuren und kümmern sich um jedes Detail.

Ihre Begeisterung sprang bei einem Besuch gleich auf die achtjährige Annemarie über. Das Mädchen ließ sich gerne alles genau zeigen und erklären.