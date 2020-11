Der Glasfaseranbieter M-net hat bereits über 950 Haushalte in der Gemeinde Weilersbach mit glasfaserbasierten FTTC-Anschlüssen (Fiber to the Curb) erschlossen, nun treibt das Unternehmen den Ausbau voran. M-net errichtet gemeinsam mit den Stadtwerken Ebermannstadt erste FTTH-Anschlüsse (Fiber to the Home).

Die leistungsstarken Glasfaserleitungen enden dabei nicht im Verteilerkasten am Straßenrand, sondern führen bis in die Häuser und Wohnungen. Im ersten Schritt werden acht Gebäude in der Tannenwaldstraße erschlossen. Anschließend stehen Telefon- und Internetanschlüsse mit einer Bandbreite von zunächst bis zu 300 Mbit/s zur Verfügung.

Bei FTTH wird nach Unternehmensangaben komplett auf die Verwendung von Kupferkabeln verzichtet und eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfasern errichtet. "Gerade für kleinere Kommunen spielt die Verfügbarkeit von schnellen Internetanschlüssen eine zunehmend wichtige Rolle, da sich im Zuge der Digitalisierung auch der Bandbreitenbedarf in privaten Haushalten deutlich erhöht", sagt Bürgermeister Marco Friepes (CSU/AB).

M-net errichtet das neue Glasfasernetz in Weilersbach gemeinsam mit den Stadtwerken Ebermannstadt. Der lokale Netzbetreiber stellt dabei die Leitungsinfrastruktur zur Verfügung. "Für die neuen Anschlüsse werden wir in den kommenden Monaten 4250 Meter neue Glasfaserkabel verlegen", erklärt Jürgen Fiedler, Geschäftsführer der Stadtwerke Ebermannstadt.

Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-Ergie, Infra Fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis von Regionalversorgern. M-net zählt laut Pressemitteilung rund 490 000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 260 Millionen Euro. red