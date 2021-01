Der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Bamberg hat eine neue Geschäftsführerin. Juliana Sitzmann trat bereits im Dezember ihr neues Amt an und freut sich nun auf die anstehenden Aufgaben. "Erste Ziele für das kommende Jahr sind die Vorbereitungen für die nächste Vollversammlung des Diözesanrats sowie für die Pfarrgemeinderatswahlen, die 2022 stattfinden werden", erläutert die gebürtige Bambergerin in der Mitteilung der Bistumspressestelle.

Sitzmann war zuletzt Diözesanreferentin für die Malteser Jugend und den Schulsanitätsdienst beim Malteser Hilfsdienst e.V. im Erzbistum Bamberg. Schon seit ihrer Kindheit und Jugend ist sie außerdem ehrenamtlich in der Kirche engagiert. Zuletzt als Diözesanvorsitzende beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Bamberg. "Nach mehrjähriger Berufserfahrung in der Jugendarbeit reizt mich nun die Arbeit in der katholischen Erwachsenenbildung", freut sich Sitzmann. red