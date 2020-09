Der Film "New Mutants" läufte heute neu im Utopolis an. Rahne Sinclair (Maisie Williams), Illyana Rasputin (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie Heaton) und Roberto da Costa (Henry Zaga) sind vier junge Mutanten, die zur psychiatrischen Überwachung in einem isolierten Krankenhaus festgehalten werden. Als mit Danielle "Dani" Moonstar (Blu Hunt) eine weitere Mutantin eingeliefert wird, kommt es zu mysteriösen Erscheinungen. Die Situation gerät immer weiter außer Kontrolle. "New Mutant" (Regie: Josh Boone) läuft außer Montag täglich um 17.30 und 20.15 Uhr. Freigegeben ist der Film ab 16 Jahre. Foto: Marvel