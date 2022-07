Anfang Juli hat die Reifen-Müller GmbH & Co. KG den Reifen Service Betrieb von Reifen Schmidt in Haiger übernommen. Das Unternehmen verspricht sich durch die Expansion einen weiteren Ausbau seiner Geschäfte im deutschen Markt, heißt es in einer Pressemitteilung.

46 eigene Service-Stationen

Reifen Müller wurde 1962 gegründet und ist heute nach eigenen Angaben "einer der führenden deutschen Reifenhändler". Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 700 Mitarbeiter und betreibt mit der neuen Filiale in Haiger jetzt 46 eigene Service-Stationen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Zum Portfolio gehören Reifen aus den Bereichen Pkw, leichte und schwere Lkw und Busse sowie Motorrad- und AS-Reifen. Das Westheimer Unternehmen ist seit 2018 eine Tochtergesellschaft von Hankook Tire Europe.

"Reifen Müller ist ein in der Region verwurzeltes und stetig gewachsenes Reifenhandelsunternehmen. Wir freuen uns, mit der Übernahme der Reifen Schmidt Filiale in Haiger unser Service-Netzwerk weiter komplettieren zu können. Neben der Expansion unseres Geschäftsbereichs war es uns dabei auch wichtig, das Stammpersonal für eine erfolgreiche Zukunft zu übernehmen", so Jürgen Fischer, Geschäftsführer von Reifen Müller.

Qualitätsurteil "sehr gut"

In der Servicestudie Reifenhandel 2021 im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv hat das Unternehmen das Qualitätsurteil "sehr gut" mit Auszeichnung erhalten. red