"An meinem Fahrrad ist alles dran!" Unter diesem Motto stand die Spendenaktion "Neue Fahrräder für die Schülerinnen und Schüler der Katharinen-Schule Fuchsstadt", da die vorhandenen Räder nicht mehr verkehrssicher waren. Um den Traum der Schülerinnen und Schüler, eine Radtour nach Hammelburg zu machen und dort ein Eis zu essen oder das Freibad zu besuchen, verwirklichen zu können, organisierten die Klassen GM und M1 einen Spendenaufruf für die Anschaffung neuer Schulfahrräder.

Überglücklich und stolz konnten die Initiatorinnen am Ende eine bemerkenswert große Summe von über 5000 Euro verkünden und fünf gespendete Fahrräder sowie etliche Ersatzteile und Fahrradhelme präsentieren, schreibt Schulleiterin Britt Leidel, die sich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern sowie allen Mitarbeitern der Katharinen-Schule herzlich bei zahlreichen Firmen der Region für die tolle Unterstützung bedankte.

"Ihre Spende macht Kinder und Jugendliche im Rahmen unseres Schulprogrammes mobil und schenkt ihnen ein Stück Teilhabe und Selbstbestimmung. Mit Ihrer Spende haben Sie dazu beigetragen, dass Schulkinder dieser Einrichtung in Zukunft kleine Fahrradtouren unternehmen können", so Leidel.

Mit dem Rad im Straßenverkehr

Die Schulaktion setzte den Fahrradführerschein voraus und so wurden Verkehrssicherheit und Straßenverkehrsregeln wichtige Themen in verschiedenen Unterrichtseinheiten der jeweiligen Schulklassen. Ziel des Projekts war nicht nur das Bestehen der Prüfung an sich, sondern vielmehr der Erwerb verschiedener Kompetenzen. Neben den Fähigkeiten im Umgang mit dem Fahrrad und dem Straßenverkehr stehen in Zukunft der Spaß an Fahrradtouren und das freiere Bewegen im Schulalltag sowie in der Freizeit im Vordergrund.

Gemeinsames Training

Um die Fahrradprüfung zu bestehen, leisteten die Kinder und Jugendliche sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Prüfungsteil ab. Dieser fand in Kooperation mit den 4. Klassen der Johannes-Petri-Grund- und Mittelschule unter der Leitung des Verkehrspolizisten Hubert Koch statt.

Beim gemeinsamen Fahrtraining der Grundschüler sowie Schülerinnen und Schüler der Katharinen-Schule im Verkehrsgarten in Langendorf konnten die Kinder ihre Fahrradfreude teilen, denn "Inklusion braucht Aktion". red