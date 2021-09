Ab Oktober bietet die Staatsbad Bad Kissingen GmbH gemeinsam mit Hermann Laudensack eine neue Erlebnisführung an: Unter dem Motto "Abendstimmung, Prachtgebäude, Frankenwein" führt der ehemalige Sternegastronom Gäste durch Bad Kissingen, zum ersten Mal am Donnerstag, 7. Oktober.Treffpunkt ist um 20 Uhr am Eingang zur Tourist-Information im Arkadenbau, wo man auch Karten erhält. Außerdem unter Tel.: 0971 /8048-444 oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de. Zudem kann man sich Tickets unter www.badkissingen.de/events kaufen und dann an der Tourist-Info abholen. Foto: Nina Pareia-Santo