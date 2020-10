Der Historische Verein Landkreis Haßberge und der Verein für Heimatgeschichte Eltmann haben in einer gemeinsamen Veranstaltung in der Stadthalle Eltmann das Buch "Die Eltmanner Kommerzienräte" vorgestellt. Das Werk aus der Feder von Professor Reinhard Kulick beschreibt Eltmanner Persönlichkeiten, die vor allem im Wirtschaftsleben der Stadt eine große Bedeutung hatten. Die Veranstaltung war gut besucht. Das Buch von Kulick ist als Band 23 in der Schriftenreihe des Historischen Vereins erschienen.

Blütezeit

Der "Kommerzienrat" ist laut Kulick ein Titel für die Unternehmerelite. Im Folgenden beschreibt der Referent die wesentlichen Inhalte seines Vortrages in der Eltmanner Stadthalle.

Deutschland erlebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere zwischen dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges 1914, eine wirtschaftliche Blütezeit. Es war die Zeit der Industrialisierung, die durch eine wirtschaftsliberale Gesetzgebung und hohe Reparationszahlungen Frankreichs gefördert wurde.

Maßgeblich beteiligt an dieser Entwicklung waren Fabrikanten, Bankiers und Großhändler. Es entstand ein Personenkreis von Wirtschaftbürgern, der einerseits einflussreich und wohlhabend war, andererseits aber in die damalige Gesellschaftsstruktur nicht einzuordnen war. Und das zeigte sich beispielsweise auf der Visitenkarte: Auf der des Bildungsbürgers stand der Doktortitel, auf der des Staatsbeamten die Amtsbezeichnung und auf der des Offizier der Rang. Diese Personen waren somit gesellschaftlich klar einzuordnen und - was genauso wichtig war - man wusste, wie man sie anzureden hatte.

Breites Spektrum

Und was stand auf der Karte des Wirtschaftsbürgers? Dort stand "Direktor". Dieser Titel war aber wachsweich: Ein "Direktor" konnte der Eigentümer eines bedeutenden Industrieunternehmens sein, aber auch der angestellte Leiter einer Haßfurter Bankfiliale. Der Titel deckte also eine breite Spanne ab, und dass gefiel besonders den Personen am oberen Ende der Spanne nicht.

Einen Ausweg aus dieser Situation bot der "Kommerzienrat". Es war ein reiner Ehrentitel, der verdienstvollen Fabrikanten, Bankiers und Großhändlern verliehen wurde. Obwohl der "Rat" im Titel einen Bezug zu den Beamten andeutete, war mit ihm kein öffentliches Amt verbunden. Die ersten, die auf die Titelidee kamen, waren die Preußen. Der preußische König ernannte ab 1807 Kommerzienräte. In den folgenden Jahrzehnten zogen dann fast alle anderen deutschen Staaten nach. Tatsächlich verliehen wurde der Titel zunächst eher selten, richtig in Schwung kam die Verleihung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Das Königreich Bayern führte den nicht erblichen Titel 1880 ein, dem Jubiläumsjahr der 700-jährigen Herrschaft des Hauses Wittelsbach in Bayern. Um in den Kreis der bayerischen Kommerzienräte zu gelangen, musste der Kandidat einige Voraussetzungen erfüllen. Er sollte ein angesehener, bayerischer Großindustrieller oder Großhändler sein, seinen sozialen Verpflichtungen besonders auch gegenüber seiner Arbeiterschaft nachkommen, in wohlgeordneten Verhältnissen leben und einen gemeinnützigen, opferwilligen Sinn zeigen.

Mit dem letzten Kriterium, dem "gemeinnützigen, opferwilligen Sinn", waren Spenden für kulturelle und soziale Zwecke gemeint, die der Staat als Gegenleistung für die Titelverleihung erwartete. Viele Museen, Theater, Krankenhäuser und Altenheime wurden damals mit Hilfe solcher Spenden gegründet. Obwohl die Spenden in der Endphase des Verleihungszeitraums mehr und mehr an Bedeutung gewannen, entsprach aber bis zuletzt die Mehrheit der Kommerzienräte dem erwünschten Gesamtideal.

Verleihungen

Mit der Ernennung zum Kommerzienrat stieg der Ernannte auf, er zählte nun zu einer "Elite". Der Titel war folglich begehrt. Von 1880 bis 1907 wurde er in Bayern 588 Mal verliehen. Dabei war das Spektrum der Ausgezeichneten breit; es reichte vom Familienunternehmer bis zum angestellten Manager, vom Multimillionär bis zum wohlhabenden Wirtschaftsbürger. Bei einer solch häufigen Vergabe und bei einem solch breiten Spektrum der Ausgezeichneten verlor der Titel an Wert. Und damit entstand die gleiche Situation wie vor Einführung des Titels: Der "Kommerzienrat" deckte nun eine breite Spanne ab, was wiederum den Personen am oberen Ende der Spanne nicht gefiel.

Zum Jahreswechsel 1907/08 wurde deshalb ein neuer, rangmäßig über dem "Kommerzienrat" angesiedelter Titel eingeführt, der "Geheime Kommerzienrat". Dieser wurde in der Regel nur an die hervorragendsten bayerischen Großindustriellen und Großkaufleute verliehen, die bereits seit längerer Zeit den Kommerzienratstitel trugen. Es entstand eine "Elite" in der "Elite".

Zwei Zeiträume

Die beiden Ehrentitel wurden in Bayern in zwei Zeiträumen verliehen, von 1880 bis 1918 und von 1923 bis 1928. Insgesamt wurden 1674 zu Kommerzienräten, 162 zunächst zu Kommerzienräten und später zu Geheimen Kommerzienräten sowie 14 direkt zu Geheimen Kommerzienräten ernannt.

Der Kreis der Kommerzienräte war männlich. Es gab nur eine Rätin, die 1924 ernannte Lina Pfaff, Nähmaschinenfabrikantin im damals bayerischen Kaiserslautern. Sie war nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland die einzige Kommerzienrätin.

Jüdische Herkunft war sowohl während der Monarchie als auch während der Weimarer Republik kein Hinderungsgrund für eine Ernennung. Nicht wenige der Kommerzienräte waren jüdischen Glaubens; einige wurden erst in den 1920er Jahren ernannt. Sie waren hoch angesehene Mitbürger. Nur wenige Jahre später änderte sich dies radikal: Sie wurden erniedrigt und enteignet, sie emigrierten oder nahmen sich das Leben oder wurden in den Lagern des NS-Regimes ermordet.

In ganz Bayern

Die Kommerzienräte waren - mit einer leichten Konzentration um München - über ganz Bayern verteilt. Hinzu kamen einige wenige "externe" Kommerzienräte, also Personen, die außerhalb Bayerns lebten.

Entlang der Regnitz und des Mains zwischen Bamberg und Schweinfurt wurden 77 Personen zu Kommerzienräten ernannt. Sechs von ihnen wurden später Geheime Kommerzienräte. Im Bereich des heutigen Landkreises Haßberge gab es fünf Kommerzienräte sowie einen Sonderfall. 1. Nikolaus Mölter (geboren 1862 in Zeil/gestorben 1945 in Haßfurt) wurde 1924 ernannt. Ihm gehörten Lumpensortierbetriebe in Haßfurt und Zeil. Dort wurden Lumpen und Textilabfälle sortiert und weiterverkauft oder in eigenen Fabriken zu Kunstwolle und Rohpappe verarbeitet. Die Betriebe würden heute wohl als Textil-Recycling-Unternehmen bezeichnet.

2. Hermann Adler (geboren 1872 in Haßfurt /gestorben 1935 in Haßfurt) wurde 1927 ernannt. Er betrieb einen Textilgroß- und -einzelhandel und leitete die Haßfurter Filiale der Bayerischen Notenbank. Er war Vorsitzender des Industrie- und Handelsgremiums Haßfurt, war ein führendes Mitglied der israelitischen Gemeinde sowie Gründer und Vorstand zahlreicher karitativer Vereine.

3. Hans Vetter (geboren 1869 in Tretzendorf/gestorben 1921 in Eltmann) wurde 1911 ernannt. Er betrieb Steinbrüche und Steinmetzbetriebe vor allem in den Haßbergen und im Steigerwald, aber auch in anderen Regionen und lieferte vor allem Werksteine ins gesamte Deutsche Reich. Um 1900 war er mit über 1800 Mitarbeitern größter Arbeitgeber in der Region.

4. Michael Ankenbrand (geboren 1867 in Eltmann/ gestorben 1920 in Eltmann) wurde 1918 ernannt. Er betrieb ebenfalls Steinbrüche und Steinmetzbetriebe in den Haßbergen und im Steigerwald und galt als einer der bedeutendsten Hersteller von Schleifsteinen und Schleifwalzen. Sie wurden nicht nur im Deutschen Reich, sondern in viele europäische Länder und auch nach Übersee verkauft.

5. Johann Zech (geboren 1849 in Unterschleichach/ gestorben 1931 in Eltmann) wurde 1924 ernannt. Er war der führende Holzhändler und Flößer in der hiesigen Region und über viele Jahre Vorsitzender des Mainflößereiverbandes. Weiterhin betrieb er in Andernach am Rhein ein großes Sägewerk und belieferte von dort die Industriezentren an Rhein und Ruhr.

6. Valentin Kleinhenz (geboren 1849 in Kothen, Bezirk Brückenau/gestorben 1932 in Wiesbaden) wurde 1911 ernannt. Er ist der Sonderfall, denn er lebte nur von seinem 23. bis 33. Lebensjahr in Eltmann. Danach zog er nach München und Wiesbaden und kam mit unterschiedlichen Handelsunternehmen zu Wohlstand. Aus nicht bekannten Gründen fühlte er sich bis zu seinem Tod mit Eltmann verbunden und spendete hohe Beträge für soziale Zwecke. Zum Kommerzienrat ernannt wurde er auf Betreiben der Stadt Eltmann.

Bedeutung

Alle Kommerzienräte - ausgenommen Valentin Kleinhenz - besaßen für ihre Wirkungsorte eine zentrale Bedeutung. Mit ihren Unternehmen sorgten sie für Arbeitsplätze und somit auch für einen gewissen Wohlstand in der Bevölkerung. Das wirtschaftliche und zu einem erheblichen Teil auch das soziale Leben wurde folglich durch sie geprägt. Sie waren "lokale Könige". In Eltmann veränderten sie auch das Bild der Stadt. Mit ihren Villen, Bürogebäuden und Werkplätzen erweiterten sie in einem beachtlichen Umfang das Stadtgebiet.

Was bleibt?

Heute bestehen alle Unternehmen nicht mehr. Und da es - mit Ausnahme der Familie Mölter - keine Nachkommen der Kommerzienräte in der hiesigen Region mehr gibt, geraten diese Unternehmer in Vergessenheit. Um dem entgegenzuwirken, erschienen nun "Die Eltmanner Kommerzienräte" als Band 23 der Schriftenreihe des Historischen Vereins Kreis Haßberge. Darin werden Hintergründe des Kommerzienrats erläutert, die Kommerzienräte von Bamberg bis Schweinfurt aufgelistet und die Lebensläufe der vier Eltmanner Kommerzienräte Vetter, Ankenbrand, Zech, Kleinhenz ausführlich beschrieben. red