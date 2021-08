20 Jahre war sie im Awo-Kreisverband Kulmbach e. V. tätig, sieben davon als Einrichtungsleitung in der Karl-Herold-Seniorenwohnanlage in Kulmbach. Die Rede ist von Renate Seuß. Sie übergibt im August die Leitung der Einrichtung an Caroline Güldner. Die gebürtige Unterfränkin ist bereits seit zwei Monaten vor Ort, um das Haus, die Kollegen und die Abläufe kennenzulernen.

"Die Awo-Karl-Herold-Seniorenwohnanlage ist mit rund 180 Beschäftigten ein großes Haus. Ich mag das Ambiente. Hier ist es richtig wohnlich. Der Innenhof ist toll und hier fanden in den vergangenen Wochen auch schöne Konzerte statt. Auch generell wird hier viel für die Menschen getan, das ist wirklich schön." So das Fazit, das Caroline Güldner nach den ersten acht Wochen in der Einrichtung zieht.

Seit 41 Jahren ist sie bereits in der Pflege tätig. Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester 1980 arbeitete sie lange Zeit in einem Krankenhaus in Bad Kissingen. 1994 zog sie mit ihrer Familie nach Bayreuth und arbeitete in der ambulanten Pflege. 2012 absolviert sie nebenberuflich ihr Studium zur Sozialwirtin und arbeitet auch als Pflegedienstleitung. red