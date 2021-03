Stefanie Straub ist neue Direktorin der Regiomed-Kliniken in Coburg und Neustadt. Seit Montag arbeitet sie in Coburg und wird laut einer Mitteilung von Regiomed "die zukünftige Ausrichtung der Krankenhäuser in Stadt und Landkreis Coburg gestalten". Sie verfügt über viel Erfahrung, vor allem, was den Bau neuer Krankenhäuser betrifft. Das sei auch der entscheidende Faktor für ihre Einstellung gewesen, sagt Regiomed-Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidkte. Als Kaufmännische Direktorin in der Geschäftsleitung für den Klinikstandort Bad Neustadt der Rhön-Klinikum AG hatte Stefanie Straub 2015 die Projektleitung des Klinikneubaus sowie die Inbetriebnahme und den Umzug der Psychosomatischen Klinik Bad Neustadt inne. Im Anschluss folgte die Projektleitung des Klinikneubaus und der -fusionierung sowie die Inbetriebnahme und der Umzug des Rhön-Klinikum Campus.

Stefanie Straub löst Frank Wellmann ab, der den Posten des Klinikdirektors vor knapp zwei Jahren zusätzlich zu seinen Aufgaben (Strategie, Grundsatzfragen, Personal) übernahm. Wellmann habe als Personaldirektor "in der Sanierungs- und Restrukturierungsphase" eine wichtige Rolle, sagte Schmidtke. sb