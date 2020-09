Neue Busverbindung schafft enorme Verbesserungen im Coburger Land

Mit dem Bus direkt nach Kronach: Pünktlich zum Schulstart morgen am 8. September vermeldet das Landratsamt Coburg eine umfassende Umstrukturierung der Linie 8306. Die Linie wird bis nach Kronach verlängert. "Bislang endete unser Verkehr bereits kurz hinter der Landkreisgrenze", erklärt Landrat Sebastian Straubel. Die Verlängerung hat dazu geführt, dass der Fahrplan grundlegend überarbeitet werden musste.

Als Ergänzung zu den stündlichen Verbindungen mit allen Halten auf der Strecke wird es insgesamt sechs Expressbusverbindungen zu den Hauptverkehrszeiten geben. So geht es dann zum Beispiel ohne Halt von Ebersdorf bis zum ZOB in Coburg. Die Fahrt zwischen Coburg und Kronach dauert rund 50 Minuten und nur noch 15 Minuten ab Ebersdorf.

Die Herstellung einer grenzüberschreitenden Busverbindung sei bereits seit längerem angeregt worden, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. Der Landkreis Kronach habe den Stein ins Rollen gebracht.

Ein wichtiger Baustein innerhalb des neuen Mobilitätskonzeptes war es, Busverbindungen über Landkreisgrenzen hinaus zu schaffen. Zusätzlich wird die Verbindung über ein Förderprogramm des Bayerischen Verkehrsministeriums unterstützt. Nach einigen Abstimmungsrunden zwischen den Landkreisen Kronach und Coburg wurde ein Fahrplan entwickelt, der sowohl für Kronach als auch für Coburg eine allgemeine Verdichtung und Beschleunigung der Verbindung bedeutet. "Am Ende profitieren also nicht nur die Fahrgäste auf der Gesamtstrecke von den Expressbusverbindungen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger der einzelnen Gemeinden unseres Landkreises", freut sich der Landrat Straubel. Mit dieser umfangreichen Fahrplanänderung werde der ÖPNV in Coburg ein weiteres Stück attraktiver. "Ein besonderer Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen im Landkreis Kronach für die gute und produktive Zusammenarbeit", betont der Landrat abschließend.

Den detaillierten neuen Fahrplan gibt es unter www.coburgmobil.de. Und weitere Informationen zur neuen Verbindung erhalten die Bürger beim Info-Center der SÜC am Theaterplatz in Coburg oder im Landratsamt Coburg. red