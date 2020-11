Das wird interessant: Am Samstag, 28. November, wird die Stahlkonstruktion der neuen Bogenbrücke bei Obertheres "eingeschwommen". Interessierte können sich den Vorgang per Livestream anschauen, teilte das Staatliche Bauamt Schweinfurt mit.

Nicht alltäglich ist der Ersatzneubau der Mainbrücke in Theres. In den letzten Wochen wuchs die massive Stahlkons-truktion der Bogenbrücke am Mainufer in die Höhe. Die Konstruktion ist so gut wie fertig. Am Samstag, 28. November, soll sie nun an ihre neue Position gebracht werden: Der Stahlkoloss wird seinen Platz an Land verlassen und durch Einschwimmen über den Main auf die Behelfsbrückenpfeiler in Seitenlage gesetzt.

Vor der Corona-Pandemie hätte dazu eine öffentliche Veranstaltung vor Ort stattgefunden. Um die Anwohner, Pendler und Technikbegeisterte auch in

diesen Zeiten den beeindruckenden Baufortschritt miterleben zu lassen, wird das Einschwimmen am 28. November, online im Livestream übertragen. Mit www.stbasw.bayern.de kann man sich live zuschalten.

Aufgrund der derzeit geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist von einem persönlichen Erscheinen an der Baustelle unbedingt abzusehen, bittet das Bauamt.

Die bestehende Mainbrücke zwischen Ober- und Untertheres sowie Horhausen wurde 1966 fertig. Sie dient heute als wichtiger Mainübergang und Autobahnzubringer zur A 70.

Allerdings sind Zustand und Konzept (Pfeiler im Main) nicht mehr zeitgemäß, und eine Sanierung rentiert sich nicht. Deshalb wird neu gebaut. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich voraussichtlich auf circa 28 Millionen Euro. Träger ist der Freistaat Bayern. red