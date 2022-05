Im Unesco-Biosphärenreservat Rhön sind drei neue Biosphären-Schulen zertifiziert worden. Die Kreuzberg-Mittelschule in Bischofsheim an der Rhön sowie die dazugehörigen Kreuzberg-Grundschulen in Unterweißenbrunn und Schönau tragen fortan die Auszeichnung.

Stolz nahmen die Kinder und Jugendlichen, Schulleiterin Stefanie Mott und das Kollegium die Urkunden entgegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Biosphärenreservats Rhön. Auch Schilder für den Eingangsbereich hatten Michael Geier von der Bayerischen Verwaltung des Biosphärenreservats und Michael Dohrmann vom Verein Naturpark & Biosphärenreservat Bayerische Rhön (NBR) mitgebracht.

Die Schulen wurden jeweils in drei Bereichen zertifiziert: Die Grundschulen in den Handlungsfeldern Konsum, Ökologie und Gesunde Ernährung, die Mittelschule in den Bereichen Bauliche Maßnahmen, Naturschutz und Ökologie sowie Gesunde Ernährung.

Mit der Auszeichnung der Kreuzbergschule gibt es nun aktuell im länderübergreifenden Biosphärenreservat 25 Biosphären-Schulen und 19 Biosphären-Kitas. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen die teilnehmenden Einrichtungen besonderes Engagement in mindestens zwei der fünf Handlungsfelder erbringen. Hierbei werden die Einrichtungen auf bayerischer Seite eng vom Umweltbildungsteam des NBR betreut.

Die Einrichtungen werden zudem ermutigt, den Gedanken der Nachhaltigkeit umfassend im Schulalltag umzusetzen und zu leben. So hat sich die Kreuzbergschule bewusst für einen Caterer entschieden, der regionale und gesunde, fleischreduzierte Küche anbietet. Die Grundschule Schönau hat eine Patenschaft für den benachbarten Mühlbach übernommen, die Kinder packen hier bei der Entfernung des Neophyten Drüsiges Springkraut mit an. Die Grundschule Unterweißenbrunn kümmert sich im Rahmen einer Wiesenpatenschaft um die Lupinenbekämpfung, zudem wird an beiden Grundschulen auf eine konsequente Mülltrennung und -vermeidung geachtet, und das Thema Konsum wird aktiv in den Unterricht mit einbezogen.

Die "Großen" an der Mittelschule setzen sich intensiv mit dem Thema regenerative Energien und Energieeinsparung auseinander. red