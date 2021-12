Personell hat sich beim Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen Coburg-Stadt einiges geändert. So wurde ein neues Vorstandssprechergespann gewählt, das nach fünf Jahren Kevin Klüglein als Sprecher ablöst. Er ist im November in den Stadtrat nachgerückt. Helena Lakemann, die für Fridays for Future bereits Erfahrung in der Politik gesammelt hat, wurde zur Vorstandssprecherin gewählt. Als Vorstandssprecher wurde Rolf Hollering gewählt, der vor seinem Umzug nach Coburg in der Frankfurter Lokalpolitik aktiv war. Als neue Beisitzerinnen im Vorstand wurden Petra Wöhner, Alexandra Müller und Uschi Neubauer gewählt. Hannes Wagner ist mit seinem Einzug in den Bundestag aus dem Vorstand ausgeschieden. Ebenso scheidet Maria Aufschläger aus. Bernd Leuthäusser, Johanna Beetz, Angela Platsch, Karl-Heinz Lipp und Stephy Beck setzen ihre Arbeit für den Kreisverband fort, teilt der Kreisverband mit. red