Wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, die für das Unesco-Biosphärenreservat Rhön von grundsätzlicher Bedeutung sind, erhalten die drei Verwaltungsstellen in Bayern, Hessen und Thüringen wertvolle Unterstützung. Regelmäßig wird der Beirat des Biosphärenreservats einbezogen: Die ehrenamtlichen Mitglieder dieses beratenden Gremiums bringen zusätzliche Kompetenz und neue Sichtweisen ein. Der für die Jahre 2022 bis 2024 neu berufene Beirat hat nun erstmals getagt. Thema in der Hochrhönhalle in Frankenheim war unter anderem das Projekt "Green Care - Natur und psychische Gesundheit".

Jedes Bundesland beruft für die Dauer von drei Jahren vier Mitglieder und jeweils eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Den Vorsitz des Beirats hat derzeit die Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund inne.

Aus dem bayerischen Teil gehören dem aktuellen Beirat 2022 bis 2024 an: Sonja Rahm (Bürgermeisterin Gemeinde Schönau a. d. Brend), Thomas Beck (Bayerische Staatsbad Bad Bocklet), Dr. Harald Volz (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising) und Daniel Zippert (Bayerische Staatsforsten AöR), in Stellvertretung Cordula Kuhlmann (Landkreis Bad Kissingen, Regionalmanagement), Michael Diestel (Bayerischer Bauernverband und Agrokraft GmbH), Bertram Vogel (Rhön GmbH) und Mareike Vogler (Voglers Hofprodukte).

In der ersten Sitzung in Präsenz nach der coronabedingten Pause stellten die drei Verwaltungsleiterinnen und -leiter Ulrike Schade (Thüringen), Dr. Doris Pokorny (Bayern) und Torsten Raab (Hessen) stellten aktuelle Themen und Projekte vor.

Ein Pilotprojekt aus dem Rahmenkonzept des Unesco-Biosphärenreservats Rhön ist "Green Care - Natur und psychische Gesundheit". Das interdisziplinäre Forschungsprojekt ist im Jahr 2018 in Zusammenarbeit mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gestartet. Noch bis 2023 wird untersucht, wie die positive Wirkung der Natur genutzt werden kann, um psychischen Erkrankungen entgegenzuwirken. Hierzu wird ein naturbasiertes Angebot entwickelt und erprobt. Zudem wird untersucht, inwiefern sich die entwickelten Methoden eignen, um die psychische Gesundheit zu fördern. red