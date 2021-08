Diakon Thomas Wolf (36), Leiter der Zentralen Informationsstelle des Bischöflichen Ordinariats Würzburg, ist mit Wirkung zum 1. September mit halber Stelle als Diakon im Hauptberuf für die Pfarreiengemeinschaft "Um Maria Sondheim, Arnstein" im zukünftigen Pastoralen Raum Karlstadt angewiesen worden. Mit der anderen halben Stelle absolviert er die Ausbildung zum Diakon im Hauptberuf. Die Anweisung ist bis 31. August 2024 befristet.

Wolf wurde 1985 in Hammelburg geboren. Nach dem Abitur 2004 am Frobenius-Gymnasium in Hammelburg studierte er Diplom-Theologie sowie Lehramt für Grundschulen. Das Referendariat absolvierte er an Grundschulen in Schweinfurt und Poppenhausen. 2014 trat er als Mitarbeiter der EDV-Stelle in den Dienst des Bistums Würzburg. 2015 übernahm er die Leitung des Sachgebiets Meldewesen und Statistik und ist seit 2016 Leiter der Zentralen Informationsstelle des Bischöflichen Ordinariats Würzburg.

Bischof Dr. Franz Jung weihte ihn am 12. Oktober 2019 im Würzburger Kiliansdom zum Ständigen Diakon. Wolf ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. pow