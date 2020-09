Der Familientreff in der Negeleinstraße bietet wieder Gruppenkurse an. Krabbelgruppe für die Kleinsten: Start am Mittwoch, 23. September, 9.30 bis 11 Uhr. Diese Treffen finden jeweils an jedem zweiten Mittwoch statt. Mami Talk für Eltern mit Babys bis sechs Monate: Start am Mittwoch, 30. September, 9.30 bis 11 Uhr, und danachalle 14 Tage jeweils mittwochs. Kleinkinder-Spieletreff: Beginn am Donnerstag, 1. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr. Die Treffen finden jeweils am ersten Donnerstag im Monat statt.

Für alle Gruppentreffen ist eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 09221/ 8011820 notwendig. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Corona-Hygienebestimmungen begrenzt. Eine Anmeldung ist jeweils für zwei Gruppentreffen möglich, die Angebote sind kostenfrei. Geleitet werden die Gruppen von Sandra Klötzer und Melanie Rubsch. red