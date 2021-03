Wie bereits angekündigt, muss die B-4-Anschlussstelle Gaudlitz wegen umfangreicher Brücken- und Fahrbahninstandsetzungsarbeiten ab Ende März teilgesperrt werden (Sperrung beider Abfahrten). Das Staatliche Bauamt Bamberg ist deshalb seit 15. März dabei, zur Vorbereitung des Projekts Umleitungsstrecken zwischen den B-4-Anschlussstellen Bahnhof und Rodacher Straße anzulegen. So regelt seit Dienstagnachmittag eine Ampel auf der Kreuzung Rodacher Straße/Callenberger Straße/Falkeneggstraße den Verkehr. Sodann wird der Verkehr von der Gaudlitz-Kreuzung kommend in Richtung Bad Rodach über die B 4 und die Rodacher Straße umgeleitet. Aus Gründen der Leistungsfähigkeit kann die Falkeneggstraße nicht in die Signalisierung einbezogen werden; aus der Falkeneggstraße ist deshalb nur das Rechtseinbiegen in die Callenberger Straße möglich.

Acht Bauphasen

Die beiden Abfahrten von der Bundesstraße 4 zur Gaudlitz-Kreuzung wurden ebenfalls am Dienstagnachmittag gesperrt und die ausgeschilderten Umleitungsstrecken für den Verkehr freigegeben.

An Weihnachten soll alles fertig sein. Die Anschlussstelle Gaudlitz wird wegen der aufwendigen Instandsetzung von vier Brücken und anschließender Fahrbahnsanierung in acht Bauphasen voraussichtlich bis Mitte Dezember 2021 teilweise gesperrt sein. Begonnen wurde am Dienstag mit der Einrichtung der einstreifigen Verkehrsführungen auf der Bundesstraße 4, Richtungsfahrbahn Süd. Die Einrichtung der einstreifigen Verkehrsführung auf der B 4 in Richtung Norden erfolgt am heutigen Mittwoch.

Wegen der neuen Ampeln, wo vorher keine waren, und der Umleitungsstrecken sollten die Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam fahren.

Wer das Ganze genauer verfolgen will, kann sich auf der Homepage des Straßenbauamtes im Baustellenticker unter www.stbaba.bayern.de informieren. red