Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland/O 2 hat sein O 2 Mobilfunknetz in Bad Kissingen weiter ausgebaut. Im Zuge der aktuellen Netzausbau-Offensive hat O 2 eine neue 4G (LTE)-Station in Nüdlingen, Zahnlesweg, errichtet, dies schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Der neu in Betrieb genommene 4G-Sender ergänzt die bisherige Mobilfunktechnik an dem Standort. Der neue 4G-Sender hat eine Reichweite von mehreren Kilometern.

Dieser wichtige Ausbauschritt verbessert unmittelbar die Mobilfunkversorgung für mehrere tausend Menschen in der Umgebung. Der Netzbetreiber schließt mit seiner Netzausbau-Offensive die letzten 4G-Abdeckungslücken. O 2 Kunden können durch den kontinuierlichen Netzausbau in immer mehr Regionen mit bis zu 225 Mbit/s im mobilen Internet surfen.

Die aktuellen Netzausbaumaßnahmen vor Ort sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Mobilfunkgeneration 5G. Denn technisch gesehen baut der 5G-Standard auf der Systemarchitektur von 4G auf, die zunächst einmal vorhanden sein muss. red