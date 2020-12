Ende August wurde mit der Erneuerung der Geh- und Radwegunterführung südlich von Kronach begonnen. Für die Durchführung der Maßnahme wurde eine dreispurige Behelfsumfahrung errichtet, über die der Verkehr mit zwei Fahrspuren in Richtung Kronach und einer Spur in Fahrtrichtung Süden an der Baustelle vorbeigeführt wurde.

Verkehr wurde umgelegt

Der Neubau der Geh- und Radwegunterführung verläuft weitgehend planmäßig, wie das Staatliche Bauamt Bamberg mitteilt. Für die Vorbereitung und Durchführung des Asphalteinbaus musste bereits Anfang der Woche der Verkehr umgelegt und die Fahrtrichtung Hof auf eine Fahrspur verengt werden.

Seit gestern wird asphaltiert

Seit dem gestrigen Freitag wird die Deckschicht des Asphaltbelages eingebaut. In der Woche ab Montag, 14. Dezember, ist der Einbau der Fahrbahnübergänge geplant. Außerdem werden die Markierungen auf der Fahrbahn sowie die Bankette hergestellt.

Insbesondere die Markierungsarbeiten sind witterungsabhängig, da es für die Aufbringung der Markierung trocken sein muss und nicht zu kalt sein darf.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Baustellenbereich wird die Umlegung des Verkehrs auf die ursprüngliche Fahrbahn und die Umstellung der Ampelanlage in der verkehrsberuhigteren Zeit am morgigen Sonntag erfolgen.

Verkehr wieder auf alte B 173

Kurz vor Weihnachten, am Sonntag, 20. Dezember, sollen die Arbeiten soweit abgeschlossen sein, dass der Verkehr wieder auf die alte B 173 umgelegt werden kann. Für die im Januar 2021 anstehenden Restarbeiten ist laut Bauamt nur temporär mit kurzzeitigen Einschränkungen zu rechnen.

Dank an die Anlieger

Das Staatliche Bauamt Bamberg dankt den Verkehrsteilnehmern und Anliegern für ihr Verständnis für die "unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Verkehrsbehinderungen" während der Baumaßnahme.

Die aktuellsten Informationen erhalten interessierte Bürger auch auf der Homepage des Staatlichen Bauamtes Bamberg unter www.stbaba.bayern.de. red