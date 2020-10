Brennendes Kribbeln am ganzen Körper und quälenden Juckreiz verspüren Menschen, die unter Nesselsucht (Urtikaria) leiden, oft mehrmals täglich. Etwa jeder Vierte erkrankt einmal in seinem Leben kurzzeitig an einer akuten Urtikaria, die zu den häufigsten Hauterkrankungen zählt. Woran Betroffene die Nesselsucht erkennen und wie diese am besten zu behandeln ist, erläutert Dr. Nicola Wagner, Leiterin der Allergieambulanz der Hautklinik des Universitätsklinikums Erlangen. Die Allergologin nimmt als eine von 20 bundesweit ausgewählten Experten an der ersten Online-Urtikaria-Woche des Deutschen Allergie- und Asthmabunds (DAAB) vom 1. bis 8. Oktober teil. In ihrem Podcast "Nesselsucht erkennen und behandeln" informiert Nicola Wagner am Mittwoch, 7. Oktober, ab 17.15 Uhr über die vielfältigen Krankheitsbilder der Urtikaria sowie über die Behandlungsmöglichkeiten. Der Podcast ist dann auf www.online-urtikariawoche.de abrufbar. red