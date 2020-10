Zum Thema "Gendersternchen": Es erstaunt mich sehr, dass es Menschen gibt, die nichts Besseres zu tun haben, als unsere Sprache zu revolutionieren. Ich bin Frau, und dennoch nervt es mich, dass ich in Zukunft, wenn ich mich der korrekten Sprache bedienen möchte, nicht mehr von Freunden, Kollegen, Lehrern, Abgeordneten, Ärzten, Künstlern usw. sprechen darf. Es muss das *innen angehängt werden. Das macht es nur umständlicher, und auch vorher hat jeder gewusst, wer gemeint ist. Vielleicht sollten wir in Zukunft auch sagen "der *die Mensch?" Rein zufällig bin ich auf ein interessantes lateinisches Zitat gestoßen: "Hominis appellatione tam feminam quam masculum contineri non dubitatur." Was so viel heißt wie "dass die Bezeichnung Mensch Frau ebenso wie Mann einschließt wird nicht bezweifelt." Dies wurde in den Pandekten (Rechtswerk klassischer römischer Juristen) festgehalten. Vielleicht sollten wir etwas Ähnliches in unser BGB einschieben? Dann könnten wir uns immerhin den Unsinn mit dem Gendersternchen sparen.

Beate Gruner

Ebersdorf b. Coburg