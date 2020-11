Kai Wandschneider wirkte nachdenklich. Über den ungefährdeten 31:22-Sieg über den HSC 2000 Coburg freute sich der Trainer der HSG Wetzlar nur bedingt. Nach dem Spiel kritisierte der langjährige Trainer der Mittelhessen die Verantwortlichen der Handball-Bundesliga (HBL) scharf - und erklärte, warum man Rücksicht auf den HSC genommen habe.

"Ich hätte mir gewünscht, dass die HBL entschieden hätte, dass unsere Partie ausfällt. Wir verstehen nicht, wieso mit zweierlei Maß gemessen wird und wir antreten mussten", sagte Wandschneider. Zuvor hagelte es Spielverlegungen, weil drei Nationalspieler nach der Länderspielreise positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Die Begegnung zwischen Wetzlar und dem Aufsteiger aus Oberfranken war die einzige, die am Donnerstag ausgetragen wurde. Wäre es nach der HSG gegangen, wäre auch dieses Spiel abgesagt worden. Weil Torwart Till Klimpke auch mit der Nationalmannschaft unterwegs war, aber negativ getestet wurde. Wandschneider verzichtete freiwillig auf das Torwart-Talent. "Wir haben auch Rücksicht auf unsere Freunde aus Coburg genommen und Till aus dem Kader genommen."

Gesellschaftliche Verantwortung

Der HSG-Trainer betont die Pflicht, die sein Verein habe: "Ich finde, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung tragen und das betonen wir auch immer. Wir haben auch schon was von der Inkubationszeit gehört und wissen alle, dass es mindestens fünf bis sechs Tage sind." Die Wetzlarer gaben bei der HBL einen weiteren Grund für eine Absage an: "Unser Physiotherapeut, der ja auch mit unseren Spielern Kontakt hat, hatte mit seinem am Donnerstag positiv getesteten Vater längere Zeit Kontakt in geschlossenen Räumen."

All das blieb von der Liga ungehört. "Das ist bizarr, das ist grotesk und in keiner Weise nachvollziehbar", echauffierte sich Wandschneider. Was Wetzlar missfiel, war das unterschiedliche Vorgehen der HBL. Die Partie zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen wurde wenige Stunden vor Anpfiff verlegt. Als Vorsichtsmaßnahme, die sich als Glücksfall entpuppte. Denn: Am Donnerstag wurde mit Finn Lemke der vierte deutsche Nationalspieler positiv getestet.

Auch die Begegnung zwischen Frisch Auf Göppingen und der TSV Hannover Burgdorf wurde vorsorglich abgesetzt, weil Göppingen die Nationalspieler Sebastian Heymann und Marcel Schiller in den Reihen hat und sich vorsorglich in Quarantäne begab.

Termin-Chaos befürchtet

Die Folge der Absagen: Der Spielplan in der Bundesliga wird gehörig durcheinander gewirbelt. "Es gibt ein Termin-Chaos, das wieder auf dem Rücken der Spieler ausgetragen wird", befürchtet der HSG-Trainer, der keine Chancengleichheit mehr sieht. "Das Paradoxe ist ja: Die Bewertungs- und Beurteilungsmaschinerie geht weiter, denn wir haben einen sportlichen Wettbewerb, in dem es eigenartigerweise weiterhin um Meisterschaften geht. Aber wir haben schon lange keine Wettbewerbsgerechtigkeiten mehr und werden jetzt die Konsequenzen sehen, dass ganz viele Spiele verlegt werden müssen."

Am Freitagmorgen haben sich die 20 Klubvertreter und die HBL-Spitze telefonisch zusammengeschaltet und über eine mögliche Spielpause debattiert. Das Ergebnis: Die Saison wird weitergespielt. Das sei nicht der Wunsch der Liga. the