Für die Naturschutzwarte der Zweigvereine sowie Naturinteressierte veranstaltete der Rhönklub "Region Saale+Sinn" eine Naturtagung im Biodiversitätszentrum Rhön in Bischofsheim. Das Biodiversitätszentrum Rhön ist eine Außenstelle des Bayerischen Landesamts für Umwelt. Der Naturschutzwart des Rhönklubs, Klaus Neisser, begrüßte eine überschaubare Anzahl interessierter Wanderfreunde sowie die Vertreterin des Biodiversitätszentrums, Antje Voll.

In einem Kurzreferat sprach er über die Aufgaben der Naturschutzwarte. Anhand einer Bildpräsentation brachte er die Bestandteile und das Wirkungsgefüge des Naturhaushaltes dem Auditorium nahe. Das Hauptreferat über die "Naturschutzarbeit des Biodiversitätszentrums Rhön" hielt die erfahrene Försterin Antje Voll.

Sie veranschaulichte den Aufgabenschwerpunkt des Biodiversitätszentrums, das sich mit der "Biodiversität bayerischer Mittelgebirgslandschaften, insbesondere der Rhön und ihres Vorlandes" befasst sowie sich für den Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt in diesen Natur- und Kulturlandschaften einsetzt. Die Arbeit stütze sich dabei auf drei Säulen, die Anwendungsorientierte Säule der Forschung und des Monitorings, das Biodiversitätsmanagement zur Entwicklung und Erprobung sowie die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Das Biodiversitätszentrum wurde nach dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" im Bayerischen Naturschutzgesetz verankert und erst nach dem Jahre 2018 vom LfU in Bischofsheim verortet.

Das erste Projekt galt den Bienen in den Dörfern. Aktuell befasst sich das Biodiversitätszentrum zum Beispiel mit den Projekten Lichte Wälder in Franken, Pflege von Borstgrasrasen, Quellschutz in Bayern und Quellen im Klimawandel. Zu diesen Projekten erläuterte Antje Voll Probleme und Ziele.

Borstgrasrasen ist bedroht

Die Zuhörerinnen und Zuhörer staunten über die Forschungsergebnisse zur Gefährdung der artenreichen Borstgrasrasen, die das Erscheinungsbild der Rhön besonders prägen. Sie sind Lebensraum für viele seltene Pflanzenarten und gelten heute als bedroht. Früher wurden Borstgrasrasen durch Aufforstung oder Umwandlung in intensiver nutzbares Grünland stark dezimiert. Heute bereiten insbesondere der hohe atmosphärische Stickstoffeintrag und die Aufgabe der Nutzung Probleme für viele lebensraumtypische Arten.

Im Projekt untersucht das Biodiversitätszentrum gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern, wie sich verschiedene Pflegevarianten auswirken. Verglichen werden Beweidung, einschürige bzw. zweischürige Kreisel- und Balkenmahd, Brennen und diverse Pflegekombinationen wie beispielsweise Mahd in Verbindung mit Beweidung.

Im Anschluss entwickelte sich eine rege Diskussion, unter anderem über die richtige und angemessene Pflege von Offenland. Ein Teilnehmer schlug die freie Haltung von Schafen und Ziegen vor, wie er dies in Frankreich beobachtet hat; andere kritisierten reine "Pferde-Koppelhaltung am Himmeldunk". Thematisiert wurde auch der Wandel bzw. das Austrocknen des Schwarzen Moors. Hier müssen dringend Pflegemaßnahmen eingeleitet werden, das heißt Beseitigen des Gehölzaufkommens. Doch dazu bedarf es einer Änderung oder Ausnahmeregelung der Naturschutzverordnung, um einer Bewaldung des Moores zu begegnen. Alle Naturproblematiken konnten in der Diskussion nicht gelöst werden. Nächstes Jahr sollen die Themen mit einer Geländeexkursion vertieft werden. red