Mit einer naturnahen Bestattung in Hassenbach beschäftigt sich der Marktgemeinderat Oberthulba bei seiner Sitzung am Dienstag, 5. April, ab 19 Uhr im Pfarrsaal St.-Josefs-Heim. Die Sitzung beginnt mit einem Ortstermin mit Beratung über die weitere Vorgehensweise für den Rathaushof und die Fahrbahn in der Kirchgasse. sek