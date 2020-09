Naturgarten-Plakette für Familie Lohneis

Familie Lohneis war eine der ersten, die sich an der Initiative "Bayern blüht - Naturgarten" beteiligte und nun auch die Bestätigung erhielt, dass sie ihren Garten nach den Kriterien des naturnahen Gärtnerns bewirtschaftet. Landrat Christian Meißner, der auch Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege ist, überreichte Betty Lohneis die erste Naturgarten-Plakette im Landkreis.

Hof und Garten sind seit vielen Jahren die Passion des Ehepaars in der Haselbachstraße in Unterneuses. Sogar in den vielen Kübeln und Töpfen wird durch eigenen Kompost verbesserte Gartenerde verwendet und auf zugekaufte, torfhaltige Erden verzichtet. Das ist eines der Kriterien, die einen "Naturgarten" ausmachen, ähnlich wie der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel oder chemisch-mineralische Düngung.

Darüber hinaus hat der Lohneis-Garten eine große Vielfalt an Lebensräumen zu bieten: ein Nutzgarten, in dem Blumen wie Dahlien, Sonnenhüte, Sonnenblumen und Cosmeen zu finden sind, auch große Kletterrosen an den Fassaden, Beerensträucher, Kürbisse und Obstbäume. Sogar ein kleiner Bachlauf und verschiedene Nisthilfen für Insekten und Vögel fehlen nicht. Da fiel dem Zertifizierungsteam des Kreisverbandes die Entscheidung leicht, dem Garten das Prädikat "Naturgarten" zu auszustellen. Landrat Meißner zeigte sich sehr erfreut, dass sich viele Landkreisbürger auf den Aufruf hin gemeldet haben. Er wertete dies als Signal, dass sich Gartenbesitzer bewusst sind, dass sie einen guten Beitrag zur Artenvielfalt leisten können. Unter der Regie von Kreisfachberater Michael Stromer werden die gemeldeten Gärten nach und nach besucht. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage des Kreisverbandes, www.landespflege-lichtenfels.de, oder auch auf den Seiten des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege. red