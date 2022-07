Wie lässt sich das Naturerleben für Menschen mit Demenz gestalten? Antworten soll ein Fortbildungsseminar für Betreuende am Samstag, 23. Juli, von 10 bis 16 Uhr, im Bürgerhaus von Ehrenberg-Wüstensachsen (Rhönstraße 18) geben. Zu der Veranstaltung laden der Verein Miteinander Füreinander Oberes Fuldatal, die Hessische Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön und der Verein Natur- und Lebensraum Rhön (VNLR e.V.) Interessierte aus dem Bereich Betreuung - ob in Vereinen, Einrichtungen oder privat - ein. Referentin ist Dorit Behrens, eine erfahrene Dozentin und Kursleiterin für Green Care aus Niedersachsen.

Naturkontakte stärken das Wohlbefinden und die Lebensqualität - auch bei Menschen mit einer Demenz. Sie wirken entspannend, verbessern die Stimmung, aktivieren alle Sinne, fördern den sozialen Austausch und noch vieles mehr. In diesem Seminar informiert Dorit Behrens, wie die Natur auf den menschlichen Organismus wirkt, wie sich diese Effekte für Menschen mit einer Demenzerkrankung nutzen lassen und was es in der Vorbereitung und Umsetzung demenz-sensibler Naturerlebnisse zu beachten gilt. Nach einer Mittagspause erproben die Teilnehmenden das Gelernte in praktischen Übungen in und mit der umliegenden Natur. Eine Anmeldung beim Verein Miteinander Füreinander Oberes Fuldatal ist erforderlich: per Mail an info@mit-und-fuer.de oder telefonisch unter Tel.: 06654/917 50 90 oder 0151/ 414 127 15. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben, darin sind Getränke, Kaffee und Kuchen enthalten. Wettergerechte Kleidung sowie eine Sitzunterlage sind für die Praxisübungen bitte mitzubringen. red