Im Lernwerk Volkersberg findet am Samstag, 2. April, ein Seminar über heimische Wildkräuter, die nun kraftvoll sprießen, statt. Wildkräuter reinigen, beleben und spenden neue Energie, heißt es in der Mitteilung des Lernwerks. In diesem Seminar begeben sich die Teilnehmer auf einen Spaziergang durch die Natur und erfahren, wie die Kräuter schnell und einfach im Alltag integriert werden können. Referentin des Seminars ist Pia Hausdörfer, Förderschullehrerin, Wildnispädagogin, Kräuterpädagogin und Wald-Erlebnis-Führerin. Informationen zur Veranstaltung gibt es im Lernwerk Volkersberg unter www.lernwerk.volkersberg.de oder Tel. : 09741/913 232. sek