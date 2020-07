Anette Schreiber Es braucht keinen Fernseher und auch keine große Investition, wenn man Unterhaltungsprogramm will. Ein schattiger Weg und eine Bank genügen vollkommen, um sich in der Mittagspause Unterhaltung zu verschaffen, beim Nah-Gucken sozusagen. Da sticht die attraktiv zurecht gemachte Dame mittleren Alters ins Auge, die sich in ihr aufgeblasenes In-Auto windet. Sie cruised los. Lautlos. Ah, ein E-Auto. Dann stoppt sie in der Einbahnstraße. Fährt diese zurück, wendet. und muss dann an der Ampel warten. Doch nichts eingespart, denke ich. Etwas weiter, das offene Fenster mit Außenspiegel. Dahinter die alte Frau. Eine Klosterfrau. Sie sitzt um diese Zeit immer hier. Am Fenster zum Leben. Ich winke, wie immer, wenn sie mich entdeckt. Noch lange, hoffe ich für sie. Am Rückweg eine Bank. Besetzt von zwei älteren Frauen im letzten Abschnitt ihres Berufslebens. Sie essen schnell. Gestikulieren heftig. Noch bevor ich versuche mir vorzustellen worüber, ist meine Pause um. Kein Problem, morgen gibt's ein neues Programm.