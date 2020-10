Ein Nähkurs für Anfänger und Fortgeschrittene findet bei der Volkshochschule (VHS) Ebern am Freitag, 9. Oktober, statt.

In diesem Kurs mit Kerstin Engelbrecht-Finzel lernen die Teilnehmer unter anderem das Zuschneiden nach Modezeitungen oder Fertigschnitten, den Umgang mit der Nähmaschine und das Nähen einfacher Teile. Es gibt Tipps und Tricks beim Reißverschluss- und Knopflochnähen. Dabei hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, sich ein Stück seiner Wahl unter fachkundiger Leitung anzufertigen. Der Kurs umfasst fünf Abende und beginnt jeweils um 18.30 Uhr in der VHS Ebern.

Ein weiteres Angebot: Die Volkshochschule Ebern veranstaltet am Mittwoch, 14. Oktober, für alle, die das Stricken erlernen oder ihre Kenntnisse auffrischen und verbessern wollen, den Kurs "Stricken und Häkeln für Anfänger und Fortgeschrittene". Die Kursleiterin Angelika Grämer vermittelt in lockerer Atmosphäre die Grundtechniken sowie Tricks und Kniffe. Ob Topflappen, Kleidung oder auch ein Weihnachtsgeschenk - jeder Teilnehmer kann ein eigenes Projekt mitbringen. Der Kurs umfasst fünf Abende. Er findet den Angaben zufolge jeweils um 18 Uhr in der VHS Ebern statt.

Anmeldung

Für die beiden Kurse bittet die Volkshochschule in Ebern um Anmeldungen. Sie sind online unter www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09531/64 63 möglich. red