Professionelle Nähe und Distanz im beruflichen Alltag zu gestalten, empfinden pädagogische Mitarbeiter oft als Herausforderung. Dabei fällt es leicht, positive Beziehungen zu Kindern und Eltern durch Nähe aufzubauen, die als befriedigend erlebt werden und für die kindliche Entwicklung hilfreich sind. Ein Seminar der Volkshochschule bietet Pädagogen die Möglichkeit, sich mit ihrer persönlichen Haltung und ihrer Berufsrolle in Bezug auf Nähe und Distanz auseinanderzusetzen. Dozentin Anja Kastler gibt außerdem Impulse für den Alltag, bringt Fallbeispiele, die für mehr Handlungssicherheit im emotionalen Umgang mit Kindern und Eltern sorgen sollen. Der Workshop findet am Samstag, 24. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in der VHS, Löwenstraße 15, statt. Um Anmeldung unter Telefon 09561/88250 oder online unter www.vhs-coburg.de wird gebeten. red