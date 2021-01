Obwohl die nächtliche Ausgangsbeschränkung nach wie vor gilt, haben Kulmbacher Polizeibeamte in der Nacht zum Sonntag einen Fußgänger im Stadtgebiet angetroffen. Für den unerlaubten Aufenthalt außerhalb seiner vier Wände ohne triftigen Grund setzte es eine Strafanzeige.

Aufgrund der Regelungen zur Ausgangsbeschränkung stellen Passanten zur Nachtzeit derzeit einen eher seltenen Anblick im Stadtbild dar. Umso auffälliger war der 33-jährige Kulmbacher, der am Sonntag gegen 1.20 Uhr zu Fuß in der E.-C.-Baumann-Straße unterwegs war. Eine Polizeistreife hielt den Mann an und befragte ihn nach dem Grund seines Aufenthalts im Freien. Einen solchen konnte der Mann nicht angeben, gleichzeitig verhielt er sich im Angesicht der Ordnungshüter auffallend nervös. Die eingehendere Kontrolle offenbarte schließlich den Grund hierfür: Der Mann hatte einen Brocken Haschisch bei sich, den die Beamten umgehend sicherstellten.

Da der fußläufige Transport von Rauschgift keine Ausnahmeregelung zum Verlassen der eigenen Wohnung darstellt, erwartet den 33-jährigen nicht nur ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz, er wurde auch nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. pol