Das Bürgerforum geht nach einem erfolgreichen Auftakt in die nächste Runde. Am 5. Oktober findet am Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen das zweite Bürgerforum zum Thema "Telemedizin - was steckt dahinter?" mit anschließender Führung statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Mit dem Bürgerforum bietet das Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen (ZTM) interessierten Bürgern aus dem Landkreis Bad Kissingen und den Nachbarlandkreisen die Möglichkeit, sich über Telemedizin zu informieren. Die Veranstaltung findet von 18 bis 20.30 Uhr in den Räumen des ZTM in der Sieboldstraße 7 in Bad Kissingen statt. Geschäftsführer Sebastian Dresbach wird im Showroom des ZTM einen Einblick in die Telemedizin und die Arbeit des ZTM geben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind direkt beim Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen online unter www.ztm.de/seminar, telefonisch unter 0971 785 52 90 oder per E-Mail an info@ztm.de möglich. red