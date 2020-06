Nachwuchssportler werden wieder fit

Der TV 48 Coburg startet nun auch wieder seine Angebote für die jüngsten Sportler im Verein. Um den Hygienevorgaben gerecht zu werden, starten alle Angebote im Freien. Die Eltern-Kind-Gruppe von Astrid ist ab Montag, 22. Juni, immer von 17 bis 17.45 Uhr am Sportplatz des TV 48 Coburg an verschiedenen Bewegungsstationen aktiv. Dort findet ab Freitag, 26. Juni, auch ein Angebot für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Um die Abstandsregeln sicher einzuhalten, kann auch diese Stunde mit Muhammer zurzeit nur mit einem aktiven Elternteil besucht werden. Von 16.30 bis 17.30 Uhr wird es Angebote in vielen Kleingruppen geben, um viel Abwechslung in die Sportstunde zu bringen. Parallel erleben die Grundschulkinder mit Stefan einen Einstieg in eine kindgerechte Leichtathletik mit vielen Spielen. Zusätzlich gibt es für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit einem Elternteil ein Angebot am Trimm-Dich-Pfad. Spielerische Fitness mit Gundi und David steht hier auf dem Programm. Treffpunkt ist immer donnerstags um 17 Uhr am Beginn des Trimm-Dich-Pfades. Weitere Informationen zu den Kursen gibt es in der Geschäftsstelle des TV 48 Coburg, Telefonnummer 09561/95269. red