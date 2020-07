Nachhilfe in St. Augustin

Herr Schröder tritt am Samstag, 17. Oktober, mit seinem neuen Programm "Instagrammatik" in St. Augustin auf. Ab Herbst 2020 geht der staatlich geprüfte Deutschlehrer mit seinem neuen Solo "Instagrammatik - Das streamende Klassenzimmer" auf Tour. Vieles hat sich seither verändert an der Helene-Fischer-Gesamtschule: Der Lehrermangel wird durch Youtube-Tutorials ausgeglichen. Obwohl alles neu ist, sind manche Dinge natürlich beim Alten geblieben. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt online zum Ausdrucken bei eventim https://bit.ly/2I1hmZL. Foto: Agentur Streckenbach