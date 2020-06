Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Baustein

68 Städte, Gemeinden und Landkreise wollen sich für nachhaltige Beschaffung einsetzen, auch die Stadt Coburg, der Landkreis Coburg, die Stadt Neustadt bei Coburg und die Stadt Sonneberg. Diese Kommunen in der Metropolregion Nürnberg wollen mit dem Pakt einer Pressemitteilung zufolge zur nachhaltigen Beschaffung mehr Textilien, Büromaterialien und Lebensmittel öko-fair erwerben. Zum 31. Mai endete die Beitrittsfrist zum Pakt zur nachhaltigen Beschaffung. Der Einkauf nach ökologischen und sozialen Kriterien soll in den Kommunen stärker verankert werden. So soll langfristig ein Umdenken in der Beschaffungspraxis erreicht werden, heißt es in der Mitteilung. "Ein Beschaffungswesen, das auf faire Herstellungs- und Wettbewerbs-bedingungen, Nachhaltigkeit und CO2 -Minimierung setzt, ist ein wichtiger Baustein für die Klimaschutzstrategie der Stadt Coburg. Daher schließt sich Coburg gerne dem Netzwerk auf metropolitaner Ebene an, um gemeinsam die besten Ideen und Lösungswege zu erarbeiten", sagt Coburgs neuer Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. Im Pakt ist festgelegt, dass in der Metropolregion Nürnberg insgesamt nachhaltige Produkte im kumulierten Wert von 8 Millionen Euro gemeinsam beschafft werden. Das sind vor allem Produkte wie Textilien, Lebensmittel, Büromaterialien. red