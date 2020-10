Zu einem Online-Vortrag mit Diskussion zum Thema "Aufbau einer solidarischen und nachhaltigen Care-Ökonomie" lädt die städtische Gleichstellungsstelle am Dienstag, 13. Oktober, von 18 bis 20 Uhr ein. Referentin ist Prof. Gabriele Winker, Sozialwissenschaftlerin und Mitbegründerin des Netzwerks "Care Revolution".

Politische Entscheidungen

Viele Menschen geraten an die Grenzen ihrer Kräfte, wenn sie versuchen, neben den hohen Anforderungen der Erwerbsarbeit gut für sich und andere zu sorgen. Das hat sich zuletzt während des Corona-bedingten Shutdowns in aller Deutlichkeit gezeigt. Was häufig als individuelles Versagen wahrgenommen wird, ist die Folge politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen. Winker plädiert vor diesem Hintergrund für die Stärkung einer Care-Ökonomie.

Kooperationspartner des Vortrags sind die Volkshochschule und das Büro für Gender und Diversity der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Der Vortrag findet mit dem Online-Dienst "Zoom" statt (Einwahldaten: t.ly/MCxW Meeting-ID: 99871889390; Kenncode: 889387). Eine Anleitung für den Beitritt gibt es hier: anleitungen.rrze.fau.de/multimedia/zoom/#collapse_7.

Nach der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit zur Diskussion. red