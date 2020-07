Nachhaltig schick mit Second Hand

lea winkelmann Jeder hat ein oder mehrere solche Teile im Kleiderschrank: Die ehemalige Lieblingsjeans, die mittlerweile zu klein ist, das schöne Abendkleid- nur einmal getragen und dann zum Kleiderschrank-Hüter geworden. Viel zu schade für die Tonne! Das Trennen von alten, aber noch guten Kleidern fällt oftmals leichter, wenn man weiß, dass sich jemand anderes darüber freuen kann. Auch in der Kleiderkammer des Bayrischen Roten Kreuz (BRK) kann alten Kleidern durch eine Spende ein zweites Modeleben ermöglichet werden.

Dort ist Rosemarie Göhring bereits seit 53 Jahren ehrenamtlich tätig. Mit ihrem Team aus überwiegend weiblichen Ehrenamtlichen kümmert sie sich um die Kleiderkammer des BRK in Lichtenfels. Göhring leitet die Kleiderausgabe, während ihre Kollegin Gisela Schadt das Sortieren der Kleiderspenden koordiniert. In etwa 60 Jahre gebe es die Kleiderkammer bereits in Lichtenfels. Angenommen werde ein weites Angebot von Spenden: Von Kleidern, Bettwäsche und Handtüchern bis hin zu Haushaltsgeschirr und Kinderwägen. "Die Spenden werden im Rot-Kreuz-Haus vorsortiert und dann zur Ausgabe der Kleiderkammer in der Nähe des Schwesternwohnheims am Lichtenfelser Klinikum gebracht", erklärt Göhring.

Weiter führt sie an: "Nur gute Sachen werden behalten, was ausgewaschen ist oder Flecken hat kommt weg." Bei der Vorsortierung der Kleider achten die ehrenamtlichen Helfer auch auf die Aktualität der Kleidung, da hierfür die entsprechende Nachfrage besteht. "Das Aussortierte wird dann nach Bayreuth zu einem Sortierbetrieb für Altkleider gebracht", erklärt die Leiterin der Kleiderausgabe das weitere Vorgehen.

Auch in der Kleiderkammer des BRK macht sich die Corona Krise bemerkbar. "Die Nachfrage ist da, jedoch war sie vor Corona merklich größer als jetzt", stellt Göhring fest. Zum Schutz vor dem Virus werden momentan nur circa zehn Personen gleichzeitig zur Kleiderausgabe in die Räumlichkeiten gelassen. Zuvor werde der Name und die Besuchszeit aufgeschrieben, Einmalhandschuhe verteilt, das Tragen eines Mundschutzes gefordert und die Hände desinfiziert. Neben den großen Veranstaltungen zur Kleiderausgabe können auch im dringenden Bedarfsfall Kleider einzeln ausgegeben werden.

Die Kleiderausgabe erfolgt an Sozialhilfeempfänger, Nichtsesshafte, Asylbewerber und Menschen in akuter Notlage. "Wird jemand beispielsweise in das Klinikum eingewiesen und benötigt notfallbedingt Kleidung, versorgen wir auch diese Person mit Kleidern aus unserem Bestand", erzählt Göhring. Kleiderspenden können an den Kleidercontainern des BRK oder direkt an der Geschäftsstelle abgegeben werden. "Früher haben wir die Kleidung umsonst mitgegeben, bis wir feststellen mussten, dass mit der kostenlosen Kleidung nicht ihrem Wert entsprechend umgegangen wurde", bedauert die Ehrenamtliche. Nun würde nur noch in Härtefällen kostenlos Kleidung ausgegeben und in den übrigen Fällen ein kleiner Obolus als Gegenleistung gefordert. Der Erlös aus diesen Einnahmen finanziert wiederum soziale Projekte des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels.

Auch schon Gebisse gefunden

Auf die Frage nach dem kuriosesten Gegenstand, den sie als Spende bis jetzt erhalten hätten, lacht Rosemarie Göhring: "Wir haben gefühlt schon so ziemlich alles gespendet bekommen. Von Gebissen bis über ein Förster-Dress, an welchem noch der halbe Wald hing." Gebisse würden selbstverständlich nicht behalten. Der Fundus ist groß: "Wir führen ein weites Sortiment mit allen Größen, von Frühchenkleidung bis zur Übergröße."

Auch im Kolping Schnäppchenmarkt in Lichtenfels werden Spenden angenommen. "Die Leute können fast alles bringen, es muss nicht neu aber noch in Ordnung sein", sagt Inge Walde, Mitarbeiterin des Schnäppchenmarktes. "Die Sachen werden aufbereitet und kommen dann günstig in den Verkauf", erklärt sie das weitere Vorgehen. Im breiten Sortiment des Kolping-Schnäppchenmarktes gibt es von Kleidern, Büchern, Spielzeug, Sportartikel bis über Möbel einiges zu entdecken. Die Nachfrage sei groß, das Publikum bunt gemischt. Die Staffelsteinerin arbeitet im Schnäppchenmarkt in einem Team von vier bis fünf Angestellten. Zudem werden dort Langzeitarbeitslose beschäftigt und auf ihrem Weg in ein geregeltes Arbeitsleben unterstützt. Die Einnahmen des Marktes würden der zuständigen Geschäftsleitung zufolge in dieses Projekt fließen. Die Spendenbereitschaft in der Region sei hoch, Sachspenden für den Verkauf erhielte das Team jeden Tag.

Spenden zur Corona-Zeit

Die Corona Pandemie mache sich auch anhand der Spendenzahlen - in positiver Weise - bemerkbar."Man merkt, dass die Leute viel Zeit zum Ausmisten haben, da wir momentan viele Spenden erhalten", so Walde. Da kann schon mal die ein oder andere Kuriosität dabei sein: "Wir bekommen hier teilweise Sachen, die haben wir selbst noch nie zuvor gesehen. Da müssen wir schon so manches Mal googeln", erzählt sie.

Seit circa fünf Wochen hat der Schnäppchenmarkt wieder geöffnet, unter Schutzmaßnahmen. "Am Eingang gibt es Desinfektionsmittel, es herrscht Maskenpflicht und der Mindestabstand ist einzuhalten", erklärt Walde. Die Staffelsteinerin freut sich über die gute Annahme der Vorschriften: "Unsere Kunden haben es gut hingenommen, es gab keine Probleme mit der Einhaltung der Schutzmaßnahmen." Einen weiteren Text zum Thema Second-Hand finden Sie auf der