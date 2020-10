Das Diakonische Werk Lohr stellt bei den Diakonie-Alltagsbegleitern eine stetig wachsende Nachfrage fest. Insgesamt stehen 27 Mitarbeiter für den Dienst zur Verfügung. Wurden im Gründungsjahr 2019 insgesamt 802 Einsatzstunden geleistet, waren es 2020 im August bereits 974 geleistete Stunden. Teile der Landkreise Main-Spessart und Bad Kissingen sind dabei gut abgedeckt.

Obwohl die Entlastung pflegender Angehöriger im Vordergrund steht, also individuelle Freiräume durch Betreuung des Pflegebedürftigen zu Hause zu schaffen, werden derzeit viele alleinstehende Senioren von den Diakonie-Mitarbeitern betreut. Die Diakonie-Alltagsbegleiter kümmern sich in vielfältiger Hinsicht, sie unterhalten sich mit den zu Pflegenden, lesen aus der Zeitung oder einem Buch vor und sorgen für gezielte Beschäftigungen, z.B. gemeinsames Anschauen von Erinnerungsalben, mit dem Patienten malen und basteln oder kochen und backen, Verabreichen von Speisen und Getränken, im Rollstuhl spazierenfahren, zum Arzt begleiten oder Einkaufen.

Bei Bedarf begleiten die Mitarbeiterinnen zur Toilette oder auf den Nachtstuhl bzw. versorgen bei Inkontinenz. Ziel ist hier, dass pflegende Angehörige guten Gewissens mehrstündig außer Haus können, um z.B. zur Massage oder in Ruhe zum Arzt, zum Einkaufsbummel oder Spazieren zu gehen.

Wenn zusätzliche hauswirtschaftliche Unterstützung benötigt wird, sind seitens der Alltagsbegleiter auch leichte hauswirtschaftliche Tätigkeiten möglich, wie Spülen, Saugen, Betten beziehen, Gardinen aufhängen, Müll entleeren, usw. Versorgt werden Hilfebedürftige aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen.

Die Abrechnung der Einsätze erfolgt in der Regel mit der Pflegekasse oder privat. Einsatzleiterin Helga Wild-Krämer oder Geschäftsführer Michael Donath informieren gerne die Angehörigen, wie diese erfolgen kann, z.B. über Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI oder Verhinderungspflege, nach § 39 SGB XI . Durch die gemeinsame Trägerschaft mit dem Evangelischen Diakonieverein Partenstein sind auch weitere Pflegeleistungen bzw. Auskünfte möglich.

Die Diakonie-Alltagsbegleiter stehen in folgenden Ortschaften mit erweiterter Umgebung für den Dienst bereit: In Lohr, Partenstein, Frammersbach, Marktheidenfeld, Triefenstein, Wiesenfeld, Neuendorf, Wernfeld, Gemünden, Rieneck, Burgsinn, Mittelsinn, Hammelburg, Elfershausen und Geroda.

In allen Orten sind noch teilweise Kapazitäten möglich.

Anmeldung möglich

Interessenten für den Einsatz der Alltagsbegleiter können sich ab sofort an die Einsatzleitung der Familienpflegestation der Diakonie Lohr, Helga Wild-Krämer, Tel.: 09358/ 409, oder an das Diakonisches Werk Lohr, Geschäftsstelle in Lohr,Tel.: 09352 / 606 42 48, wenden. red