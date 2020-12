"Ausverkauft!" steht in roter Schrift auf einem improvisierten Schild vor der Vita-Apotheke am ZOB. Und darunter: "Leider können wir ihnen derzeit keine Masken abgeben." Gerade einmal vier Stunden hielt der Vorrat der Apotheke am Dienstag, dem ersten Tag, an dem FFP2-Masken kostenlos an Risikopatienten und Senioren über 60 ausgegeben wurden. "Wir sind mit der Organisation vollkommen alleingelassen worden", beklagt Nadja Jaglo, Mitarbeiterin in der Vita-Apotheke, und richtet ihre Kritik direkt an den Gesundheitsminister. "Herr Spahn kann gerne mal vorbeikommen und sich selbst ansehen, wie das hier läuft."

Um dem Andrang gerecht zu werden, hatte die Apotheke im Hinterhof die Maskenvergabe organisiert, "das normale Geschäft muss ja auch weiterlaufen" und die älteren Menschen und Risikopatienten sollten auch nicht in direkten Kontakt mit den anderen Kunden kommen. Bis zwölf Uhr war die letzte Maske vergeben. "Wir haben Masken im Wert von 5500 Euro vorfinanziert, aber es ist überhaupt nicht klar, wann wir dieses Geld zurückbekommen", beklagt Inhaberin Claudia Faßold-Soiker.

Als Ende letzter Woche die Informationen über die vom Gesundheitsministerium angestoßene Aktion zu den Medien gelangten, hatte der Apothekerverband nicht so schnell reagieren und die Arzneihändler informieren können. "Schon letzte Woche dachten die Leute, es gibt Masken", berichtet Apotheker Wolfgang Geyer von der St. Hedwig-Apotheke. Auch hier waren die Masken innerhalb weniger Stunden verteilt und es musste Nachschub aus Forchheim geholt werden. Geyer zeigt den Brief des Apothekerverbandes: "Das sind alles ungeklärte Modalitäten, was da drinsteht, ist doch völlig diffus!"

Die Anschaffung gestaltet sich generell schwierig, weil "da muss man ja auf die CE-Kennzeichnung achten, ob eine Gebrauchsanweisung vorliegt, die Masken sollen einzeln verpackt sein, und das EU-Kennzeichen haben". Die Apotheker sind bei der Beschaffung auf sich selbst gestellt, und "wir können auch nur den Angaben der Hersteller vertrauen", sagt Geyer. Bei den Masken aus der Apotheke handelt es sich jedenfalls nicht um den gleichen Mund-Nasen-Schutz, der von der Bundesregierung für etliche Pflegeheime zur Verfügung gestellt wurde, und der jetzt wegen fehlender Angaben zu Haltbarkeit und Verwendungsbereich in der Kritik steht.

Größtenteils verständnisvoll

Es gibt auch Formulare, welche die Kunden ausfüllen sollen, um ihre Masken zu bekommen. "Wir machen das nicht, das dauert doch alles viel zu lang!", meint Inhaberin Ines Lukas. Und auch Geyer findet, "das ist mal wieder typisch deutsch". Doch er beklagt vor allem das fehlende Konzept der Bundesregierung. "Das Problem sind nicht die Leute, aber man hätte mal sagen sollen, dass nicht alle gleich am ersten Tag kommen müssen." Zum Glück zeigen sich die Kunden größtenteils verständnisvoll, aber manche gäben auch den Apothekern die Schuld, wenn sie leer ausgehen. Lukas erinnert das alles an die Situation im Frühling, "wo alle wie verrückt Desinfektionsmittel gekauft haben und dafür extra rumgefahren sind. Wir sind hier keine Apotheke mehr, mit einem Heilberuf hat das gerade nichts mehr zu tun."