Am Dienstagmorgen hat sich ein 21-Jähriger mit seinem Auto nach einem Überholvorgang auf der Staatsstraße 2186 überschlagen. Der junge Fahrer kam in ein Krankenhaus. Gegen 7 Uhr fuhr der Bayreuther mit seinem BMW von Gößmannsberg nach Oberfellendorf (Marktgemeinde Wiesenttal). Als der junge Fahrer einen Sprinter und einen Lastkraftwagen überholte, geriet er mit den linken Reifen ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn, wo er sich mit seinem Auto in der angrenzenden Wiese überschlug. Rettungskräfte brachten den Fahrer verletzt in ein Krankenhaus. Der totalbeschädigte BMW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von 15 000 Euro, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt berichtet. Foto: Polizei