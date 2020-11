Ein 29-Jähriger fuhr am Samstagnachmittag mit einem Mountainbike auf einem geschotterten Waldweg im Forst Schmalwasser Süd in Richtung Premich. Etwa 100 Meter vor einer Brücke stürzte er aus ungeklärter Ursache und blieb mit starken Schmerzen in einer Wiese liegen. Ein Freund des Mountainbikers war hinter ihm gefahren und verständigte den Rettungsdienst. Der 29-Jährige wurde in eine Klinik verbracht, teilt die Polizei mit. pol