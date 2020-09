Zum Artikel "4,8 % mehr Lohn für den öffentlichen Dienst" vom 26.08.: "Sie hielten bei der ersten Coronawelle den Laden mit am Laufen." Sie, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, z. B. in der Verwaltung, in den Kliniken, in der Altenpflege, in den Kitas, bei den Medien, bei der Polizei, im Einzelhandel, als Müllwerker, Busfahrer. Es gäbe noch eine ganze Reihe mehr an Berufen, die sich bei der ersten Coronawelle täglich an vorderster Front ihrer Aufgabe stellten und nicht auf Homeoffice umprogrammiert werden konnten. Sie setzten sich stattdessen einem erhöhten Infektionsrisiko aus, machten Überstunden. Ihre Arbeitsbedingungen wurden ruckzuck auf Katastrophenmodus umbefohlen. Verlängerung von Arbeitszeiten auf 12 Stunden, Ausdehnung von Sonn- und Feiertagsbeschäftigung, Verkürzung der täglichen Ruhezeit strapazierten die Belastungsfähigkeit der Beschäftigten.

Anstatt diese systemrelevanten Bereiche zu schützen, entbrannte unter den Länderchefs schon fast ein Wettlauf um den schlechtesten Arbeitsschutz. Auf der anderen Seite blubberten viele Politiker und Arbeitgeber vor sich hin, dass sie die abverlangten Leistungen ach so toll fänden und sich deshalb auf dem Plakat im Laden und in Zeitungsinseraten blumig bedankten. Einige ließen sich sogar zu Aussagen hinreißen, dass diese Leistung unbedingt anerkannt werden müsste. Sie stellten sich pressewirksam gerne dazu, als die Menschen in der Quarantäne auf ihren Balkonen Musik machten, klatschten, sich bei den systemrelevanten Beschäftigten bedanken wollten.

Jetzt, als sich die Möglichkeit bietet, den Sonntagsreden auch Taten folgen zu lassen, stellt sich doch tatsächlich der Verhandlungsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hin und gibt zum besten, dass die Gewerkschaften den Ernst der Lage nicht verstanden haben. Sonst würden sie nicht solche unverschämten Forderungen von 4,8 Prozent mehr Lohn oder mindestens 150 Euro aufstellen. Wenn man sich die Beteuerungen aus Politik und Arbeitgeberlager vom März/ April in Erinnerung ruft, müsste man eigentlich über ein Angebot der Arbeitgeberseite von 10 Prozent oder 350 Euro reden.

"Nach dem Klatschen der Öffentlichkeit kam jetzt die Klatsche der Arbeitgeber." "Für uns sind bei diesen Verhandlungen zwei Dinge entscheidend: Abstand und Anstand", sagte dazu einer der verhandlungsführenden Gewerkschaftler. Man kann nur hoffen, dass die Beschäftigten deutlich zu erkennen geben, was sie von einem solch "unmoralischen Angebot" der Arbeitgeberseite halten. Dafür haben sie nach wie vor, denke ich, unser aller Wertschätzung und Verständnis.

Gerhard Salzer

Pettstadt