Nur kurze Zeit, nachdem zwei junge Männer in eine Wohnung im Bamberger Nord-Osten eingebrochen waren, kontrollierten Polizisten diese am frühen Freitagmorgen und stellten Diebesgut sicher. Inzwischen befinden sich die tatverdächtigen Marokkaner auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Die Beamten der Operativen Ergänzungsdienste Bamberg waren kurz nach 2.15 Uhr insbesondere aufgrund der nächtlichen Ausgangssperre auf die zwei Männer in der Pödeldorfer Straße aufmerksam geworden. Ein 23-jähriger Marokkaner und sein 25 Jahre alter Landsmann führten Taschen und einen Rucksack mit sich, in denen die Polizisten Wertsachen und elektronische Geräte fanden. Beide Männer verhielten sich gegenüber den Beamten aggressiv, und der 23-Jährige musste in der Polizeidienststelle schließlich gefesselt werden.

Die zwei Tatverdächtigen waren in der Zeit von circa 0.45 Uhr bis kurz vor der Polizeikontrolle in eine Erdgeschosswohnung in der Pödeldorfer Straße eingebrochen. Gewaltsam hatten sie sich Zutritt zu den Wohnräumen verschafft und dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro angerichtet. Dann durchsuchten sie in Abwesenheit der Bewohner die Zimmer nach Wertgegenständen und flüchteten mit Beute im Wert von circa 7500 Euro.

Einem Opfer des Einbruchs konnte die Polizei schon wenig später Wertsachen, unter anderem einen Ehering, wieder aushändigen. Die Beschuldigten sitzen inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. pol