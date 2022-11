Der E-Mobilkorso ist Geschichte und gleichzeitig ein Neuanfang für die Organisatoren. Das erste Treffen nach dem Korso fand im neuen Treffpunkt statt, im "Bayerischen Hof" in Bad Kissingen. Ideengeber Bernd Keller hat seine Mitstreiter Joachim Scheiner, Fritz Lang, Burkard Schmitt, Manuel Rettinger und andere zusammengerufen, um sich weitere Gedanken zu machen, wie es in Zukunft weitergehen soll, wie es in einer Pressemeldung heißt.

124 Elektro-Fahrzeuge der verschiedensten Art haben an dem E-Korso im Sommer durch die Stadt teilgenommen. Dank vieler Helfer und der Unterstützung aller Behörden - Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und andere - lief laut Mitteilung alles wie am Schnürchen. Ein Weltrekord war zwar nicht erreicht worden, aber rekordverdächtig sei die Aktion schon gewesen. Welcher Rekord nun konkret aufgestellt wurde, wird noch geprüft.

Beim jüngsten Treffen kamen Teilnehmer mit ganz verschiedenen neuen Kompetenzen hinzu, viele Ideen wurden ausgetauscht. Die Vision bleibe: ein Bewusstsein auf unterschiedlichsten Ebenen für ein energiebewusstes und nachhaltiges Leben zu fördern und zu fordern und weg von fossilen Brennstoffen hin zu klimaneutralerem Leben und Fortbewegung zu kommen. Beim nächsten Initiativkreistreffen werden erste Überlegungen und Ideen für 2023 vorgestellt.

Menschen mit kreativen Ideen, Kompetenzen und Netzwerken sind beim nächsten Initiativtreffen am 28. November, von 19 bis 21 Uhr im Hotel Bayerischer Hof, Maxstraße in Bad Kissingen, willkommen. red