Nach dem Brand auf Tettaus Wildberg: Ein Spendentag soll den Betroffenen helfen

So sah es aus, das einzige Haus des kleinsten Tettauer Ortsteils Wildberg. Gerade in den vergangenen Jahren bot es nicht nur der Besitzerfamilie, sondern auch Feriengästen und Mietern eine Bleibe. Besonders das von Stefanie Traut geführte Café war ein Geheimtipp. Am vergangenen Sonntag brannte der Hof bis auf die Grundmauern nieder. Foto: privat