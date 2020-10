Weiter auf ihren ersten Punkt in der Tischtennis-Verbandsliga Nordost müssen die Herren des TTV Altenkunstadt warten. Beim TTC Hof verloren sie auch ihr drittes Saisonspiel - diesmal mit 4:8.

Verbandsliga Nordost, Herren

TTC Hof -

TTV Altenkunstadt 8:4

In Hof hielten die Altenkunstadter bis zum 4:4 hervorragend mit, standen am Ende aber erneut mit leeren Händen da. Mit vier Siegen in Folge siegten die Hofer, die vor allem im Mittelpaarkreuz die entscheidenden Punkte holten, letztlich verdient.

TTV-Routinier Miro Hurina überzeugte wieder mit einer starken Leistung und gewann auch seine zweite Partie gegen Scholze mit 3:2 nach bravouröser Vorstellung. Auch Dima Nazaryschyn spielte gegen Rill großartig auf und glich durch seinen Sieg zum 4:4 aus.

Frank Zeller und Tino Zasche hielten gegen Küspert und Schindler gut mit, kamen aber jeweils um eine knappe Niederlage nicht herum. Zeller verlor mit 7:11 im Entscheidungssatz, und Zasche unterlag mit 11:9, 19:21, 6:11, 9:11 unglücklich. Reinhold Rommel, der seine erste Partie gegen Peschke im "Fünften" gewann, scheiterte dann gegen den Ratnarajah klar. Alexander Hofmann verlor auch sein zweites Spiel mit 0:3. gi Ergebnisse: Scholze - Nazaryschyn 3:1; Rill - Hurina 1:3; Küspert - Zasche 3:0; Schindler - Zeller 3:0; Ratnarajah - Hofmann 3:0; Peschke - Rommel 2:3; Scholze - Hurina 2:3; Rill - Nazaryschyn 0:3; Küspert - Zeller 3:2; Schindler - Zasche 3:1; Ratnarajah - Rommel 3:0; Peschke - Hofmann 3:0

Verbandsliga Nordost Männer Sparta Nbg. II - 1. FC Eschenau 8:4 TV Nabburg - TTC Rugendorf 7:5 TTC Hof - TTV Altenkunstadt 8:4 TuS Schnaittenbach - Rugendorf 3:9 SC Nürnberg - 1. FC Bayreuth 2:10 1 . 1. FC Bayreuth 3 25: 11 5 : 1 2 . TV Nabburg 2 15: 9 4 : 0 3 . TTC Rugendorf 3 21: 15 4 : 2 4 . Sparta Nbg. II 3 19: 17 3 : 3 5 . TTC Hof 1 8: 4 2 : 0 6 . Schnaittenbach 3 15: 21 2 : 4 7 . TSV Untersiemau 0 0: 0 0 : 0 8 . 1. FC Eschenau 1 4: 8 0 : 2 9 . SC Nürnberg 1 2: 10 0 : 2 10 . TTV Altenkunstadt 3 11: 25 0 : 6 Landesliga NNO Männer ASV Marktleuthen - SV Mistelgau 2:10 TV Ebern - TS Kronach 5:7 TSV Zell - TTC Burgkunstadt 3:9 1 . TTC Burgkunstadt 3 27: 9 6 : 0 2 . TS Kronach 2 19: 5 4 : 0 3 . SV Mistelgau 2 18: 6 4 : 0 4 . TSG Bamberg 1 10: 2 2 : 0 5 . TTC Tiefenlauter II 1 7: 5 2 : 0 6 . TTC Creussen 2 12: 12 2 : 2 7 . TSV Zell 2 7: 17 0 : 4 8 . Alexanderhütte 2 6: 18 0 : 4 9 . ASV Marktleuthen 2 2: 22 0 : 4 10 . TV Ebern 3 12: 24 0 : 6