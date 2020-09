Mit geübten Handgriffen legt Julia Stökl der kleinen Plüschpuppe eine neue Windel an. Das Besondere: Sie ist aus Stoff und Wolle. Handelsübliche Wegwerfwindeln landen bei Julia schon seit etwa drei Jahren nicht mehr auf dem Wickeltisch oder im Mülleimer. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wird hier alles gewaschen und wiederverwendet.

Das kann viele Vorteile haben, sei es nun für die Gesundheit, für die Umwelt oder den Geldbeutel. Mittlerweile ist Stökl "zertifizierte Stoffwindelberaterin" und hilft auch anderen Eltern dabei, auf die natürliche Methode umzusteigen.

Wenig Plastik, wenig Müll - das sind Julias Grundsätze. Mit vier Kindern scheint das erst mal gar nicht so einfach zu sein. "Ich erinnere mich an diesen riesengroßen Müllberg, nur durch das Wickeln", erzählt sie. "Stoffwindeln waren für mich also die logische Schlussfolgerung."

Etwa eine Tonne Müll wird pro Kind produziert - allein durch Wegwerfwindeln. "Das ist nasser Müll, der darin enthaltene ,Superabsorber‘ und pro Windel zwei Gramm Giftmüll", erklärt die Expertin. Das sei nicht nur viel, sondern auch kompliziert in der Entsorgung. Vor allem der sogenannte Superabsorber sorge für Fragezeichen. Dabei handele es sich eigentlich um ein Mittel aus dem Brandschutz. Der halte zwar alles schön trocken, doch was genau da drin ist, wollten die Hersteller auch auf Nachfrage nicht verraten. Deswegen verzichtet Julia Stökl auch gerne darauf.

Heute hat sie einen großen Korb mit allem, was sie für das Wickeln braucht. Einmal natürlich Windeln aus Wolle oder PUL, einem atmungsaktiven Material, ursprünglich aus dem Outdoor-Bereich, in den buntesten Farben und Mustern. "Das ist auch schön anzusehen, so macht es gleich viel mehr Spaß", sagt Julia lachend.

Doch wie genau funktioniert das nun eigentlich mit dem Wickeln und Waschen? "In die Windel faltet man einfach ein ganz normales Spucktuch", erklärt sie, "da drauf kommt noch ein Stück Windelvlies. Fertig." Windelvlies - sieht aus wie eine zu groß geratene Klopapierrolle, ist aber natürlich und sogar kompostierbar. "Damit schmeißt man den Stuhl des Kindes einfach weg", sagt sie. Ein bisschen Müll sei das zwar trotzdem, aber immer noch weniger (und natürlicher) als eine ganze Windel. "Außerdem minimiert das den Ekelfaktor", witzelt Julia mit einem Augenzwinkern. Die benutzte Windel kommt in einen sogenannten Wetbag, also eine Nasstasche. Diese ist geruchsdicht und atmungsaktiv. Alle drei Tage wird alles zusammen bei 60 Grad gewaschen.

Stoffwindeln bedeuten aber nicht nur für die Eltern eine Umstellung. "Bei Stoff merkt das Kind sofort, wenn die Windel nass wird." Doch auch das habe Vorteile: Stökl: "Das Baby behält den Bezug zu den Ausscheidungen und zu seinem natürlichen Sauberkeitsempfinden. Das führt außerdem dazu, dass die Kinder schneller trocken werden." Die zarte Babyhaut werde nicht von Chemie gereizt, das sei ein weiterer Pluspunkt. Vor allem bei Kindern mit Windeldermatitis könnten Stoffwindeln Abhilfe schaffen und würden mittlerweile auch von Kinderärzten und Hebammen empfohlen.

Eine kleine Investition seien die bunten Hingucker natürlich trotzdem. Ungefähr 450 Euro kostet die einmalige Anschaffung mit allem Drum und Dran. "Das wirkt erst mal viel", gibt Julia zu, "aber man muss bedenken: Wegwerfwindeln kosten etwa 1500 Euro pro Kind. Das überrascht die meisten Eltern." Vor allem bei mehreren Kindern zahle sich das Wiederverwenden also aus.

Wer sich noch unsicher ist, kann die Grundausstattung auch erst einmal mieten, das hilft bei der Entscheidung.