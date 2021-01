Die Polizei hat ein Treffen von sieben Personen auf dem Haßfurter Marktplatz aufgelöst. Es besteht der Verdacht, dass ein Verstoß gegen die Corona-Auflagen vorliegt. Die Hintergründe für die Zusammenkunft sind bislang offensichtlich unklar.

Personen fielen auf

Am Montag trafen sich laut Polizeiangaben in Haßfurt auf dem Marktplatz gegen 18.30 Uhr insgesamt sieben Personen, offensichtlich verabredet, aber ohne triftigen Grund. Sie standen ohne Mund- und Nasenschutz beieinander. Die Personen, die mehrheitlich aus dem Landkreis Haßberge kamen, hielten brennende Kerzen in den Händen.

Ohne triftigen Grund

Polizeibeamten der Inspektion Haßfurt fiel diese Menschenansammlung auf dem Marktplatz auf, so dass die Personen angesprochen wurden. Sie äußerten sich jedoch nicht zum Anlass ihres Treffens, teilte die Polizei weiter mit. Da eine öffentliche Versammlung nicht angemeldet war und dahingehend auch keine Ambitionen zu erkennen waren, wurde nach den Gründen für das Zusammentreffen gefragt. Weil für die Zusammenkunft der verschiedenen Haushalte auch kein triftiger Grund angegeben werden konnte, haben die Polizisten die Personalien der Frauen und Männer wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung aufgenommen.

Entscheidung im Landratsamt

Nach der Anzeigenvorlage entscheidet das Landratsamt Haßberge über den weiteren Fortgang des Verfahrens, insbesondere über die Höhe eines möglichen Bußgelds. red