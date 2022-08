Das Musical "My Fair Lady" wird vom 10. August bis 3. September im Innenhof des Luitpoldbades gespielt. Die Aufführungen starten am Mittwoch, 10. August. Darüber hinaus können Interessierte das Stück an folgenden Tagen besuchen: 11., 12., 13., 14., 25., 26., 27. und 28. August sowie am 2. und 3. September jeweils um 19.30 Uhr, sonntags schon um 18 Uhr. Karten: Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/804 8444, online unter badkissingen.de/events oder E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de. red/Foto: Stephan Schuchardt